Саутгейт подтвердил, что Стерлинг улетел в Англию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что Рахим Стерлинг отправился в Великобританию.



«Я действительно не знаю, сыграет ли Стерлинг снова на чемпионате мира. Ему нужно время, чтобы побыть со своей семьёй, чтобы справиться с этим, и я не хочу оказывать на него какое-либо давление. Иногда футбол — не самое главное, семья должна быть на первом месте. Сейчас его приоритет — побыть со своей семьёй. Мы поддерживаем его и дадим ему столько времени, сколько ему нужно. Да, он едет домой», — приводит слова Саутгейта Daily Express.



Напомним, ранее стало известно, что Стерлинг стал жертвой ограбления своего дома в Лондоне, пока находился в Катаре в составе сборной.



Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию. Если он будет уверен, что с его близкими всё хорошо, то надеется вернуться в Катар, чтобы помочь своей сборной продолжить борьбу в турнире.

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