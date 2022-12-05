Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Кейн интересен «Баварии», «Тоттенхэм» хочет сохранить игрока

Источник: Кейн интересен «Баварии», «Тоттенхэм» хочет сохранить игрока
Комментарии

«Тоттенхэм» хочет сохранить Гарри Кейна, несмотря на интерес «Баварии».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в данный момент переговоров по трансферу нападающего нет.

«Я снова вижу новости о Кейне, но на данный момент никаких изменений.

«Тоттенхэм» хочет сохранить Кейна, и переговоры не ведутся, но и во время чемпионата мира, конечно же, ничего не произойдет, поэтому сейчас все тихо.

Он интересен «Баварии», как говорил Оливер Кан, и больше ничего», – написал Романо в колонке для Caught Offside.

Текущее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.

Напомним, ранее форвард сборной Англии Гарри Кейн, который отметился голом в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 с Сенегалом, забил 11-й мяч за англичан на крупных турнирах. Это рекорд «трёх львов». Нападающий сумел обойти Гари Линекера, у которого 10 мячей на чемпионатах мира и на Евро.

Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения

Новость по теме
Тони Адамс: закурил бы сигарету, если бы играл против Гарри Кейна на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022