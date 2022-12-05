Источник: Кейн интересен «Баварии», «Тоттенхэм» хочет сохранить игрока

«Тоттенхэм» хочет сохранить Гарри Кейна, несмотря на интерес «Баварии».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в данный момент переговоров по трансферу нападающего нет.
«Я снова вижу новости о Кейне, но на данный момент никаких изменений.
«Тоттенхэм» хочет сохранить Кейна, и переговоры не ведутся, но и во время чемпионата мира, конечно же, ничего не произойдет, поэтому сейчас все тихо.
Он интересен «Баварии», как говорил Оливер Кан, и больше ничего», – написал Романо в колонке для Caught Offside.
Текущее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
Напомним, ранее форвард сборной Англии Гарри Кейн, который отметился голом в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 с Сенегалом, забил 11-й мяч за англичан на крупных турнирах. Это рекорд «трёх львов». Нападающий сумел обойти Гари Линекера, у которого 10 мячей на чемпионатах мира и на Евро.
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