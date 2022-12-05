Сборная Англии ни разу не проигрывала африканским командам на чемпионатах мира

Сборная Англии продлила серию матчей без поражений против африканских сборных на чемпионатах мира.
Команда Гарета Саутгейта разгромила Сенегал (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.
Всего британцы провели 8 игр против представителей Африки: 5 побед, 3 ничьих. Общий счет голов в этих играх – 11:3, при этом в шести матчах из восьми Англия не пропустила, сообщает Squawka.
Англия уверенно шагнула в следующую стадию турнира, где ей предстоит встретиться с Францией. Эта встреча между командами будет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — чемпионатов мира и Европы.
Подопечные Гарета Саутгейта уверенно идут на этом ЧМ в Катаре, выиграв свою группу с США, Уэльсом и Ираном.
Матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
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