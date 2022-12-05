Англия – единственная сборная на ЧМ без желтых и красных карточек

Футболисты сборной Англии не получили ни одной карточки на чемпионате мира в Катаре.
Команда Гарета Саутгейта провела на турнире в Катаре четыре матча: с Ираном (6:2), США (0:0), Уэльсом (3:0) и Сенегалом (3:0). Ни в одной из них у нее не было ни предупреждений, ни удалений.
Из всех участников ЧМ-2022 Англия – единственная команда без желтых и красных карточек. У Испании есть одна желтая, у остальных – минимум две.
Англия уверенно шагнула в следующую стадию турнира, где ей предстоит встретиться с Францией. Эта встреча между командами будет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — чемпионатов мира и Европы.
Матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
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