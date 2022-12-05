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Саутгейт — о матче с Сенегалом: мы не знали, что делать с мячом в первые 25-30 минут

Саутгейт — о матче с Сенегалом: мы не знали, что делать с мячом в первые 25-30 минут
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу национальной команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Сенегалом (3:0).

«Больше всего порадовало то, насколько безжалостно мы все делали, а также то, как команда работала с мячом и без мяча.

Мы не знали, что делать с мячом в первые 25-30 минут, но на самом деле наши лучшие возможности открывались после его отбора.

Я считаю, что Беллингем и Хендерсон были выдающимися в этом аспекте игры. Они оба дальновидные полузащитники.

Хендерсон не забивает много голов, но я думаю, что он был выдающимся игроком. Он объединяет команду. Настоящий лидер. Его выступления были для нас первоклассными.

Мы показали, что можем забивать, что можем действовать в атаке безжалостно. Мы забивали в удачные отрезки. Также мы показали, что способны не пропускать, а это крайне важно для победы в следующей игре», — приводит слова Саутгейта Daily Express со ссылкой на эфир ITV.

Англия уверенно шагнула в следующую стадию турнира, где ей предстоит встретиться с Францией. Эта встреча между командами будет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — чемпионатов мира и Европы.

Матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

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