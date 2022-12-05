Нигматуллин: надеялся, что Австралия в концовке забьёт Аргентине

Бывший голкипер московского «Локомотива», итальянской «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечталениями от чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Я болею за красивый футбол, жду очередные сенсации. Вчера надеялся, что Австралия забьет в конце Аргентине, но не смогли, так было бы интереснее!
Сильно не сожалел о вылете сборной Сербии, я за них не болел на чемпионате мира. Если бы вылетела сборная России, то да», — приводит слова Руслана Нигматуллина Metaratings.
Напомним, накануне аргентинцы вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв на стадии 1/8 финала Австралию (2:1), где команда встретится со сборной Нидерландов. Чуть ранее сборная Нидерландов также обеспечила себе выход в четвертьфинал мундиаля. Оранжевые обыграли команду США со счётом 3:1.
Матч между сборными Аргентины и Нидерландов состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.
- 5 декабря 2022
-
04:06
-
03:58
-
03:52
-
03:52
-
03:33
-
03:21
-
03:02
-
02:56
-
02:54
-
02:52
-
02:39
-
02:12
-
01:26
-
01:08
-
00:54
-
00:45
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:19
-
00:13
-
00:11
- 4 декабря 2022
-
23:53
-
23:53
-
23:17
-
23:17
-
23:16
-
23:15
-
23:09
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:40
-
22:38
-
22:37