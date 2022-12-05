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Нигматуллин: надеялся, что Австралия в концовке забьёт Аргентине

Нигматуллин: надеялся, что Австралия в концовке забьёт Аргентине
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Бывший голкипер московского «Локомотива», итальянской «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечталениями от чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Я болею за красивый футбол, жду очередные сенсации. Вчера надеялся, что Австралия забьет в конце Аргентине, но не смогли, так было бы интереснее!

Сильно не сожалел о вылете сборной Сербии, я за них не болел на чемпионате мира. Если бы вылетела сборная России, то да», — приводит слова Руслана Нигматуллина Metaratings.

Напомним, накануне аргентинцы вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв на стадии 1/8 финала Австралию (2:1), где команда встретится со сборной Нидерландов. Чуть ранее сборная Нидерландов также обеспечила себе выход в четвертьфинал мундиаля. Оранжевые обыграли команду США со счётом 3:1.

Матч между сборными Аргентины и Нидерландов состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.

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