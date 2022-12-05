Юрий Савичев заявил, что на чемпионате мира нет ни одной стабильной команды

Бывший форвард московского «Торпедо» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Юрий Савичев оценил игру команд на чемпионате мира.



«Много сюрпризов. Неизвестно, чем все закончится, кто выиграет. Бразильцы мощно выглядели поначалу. Но проиграли Камеруну. Французы тоже очки потеряли. Хотя у них травм много. Ничего нельзя предсказать. Какая-то непонятка идет.



Нет ни одной стабильной команды. Все идут ровно: то спад, то подъем. Чемпионат мира показал: нельзя кого-то недооценивать. Как раньше сказали бы про те же Коста-Рику, Камерун, Японию? Да что это вообще такое? Семь червей, сейчас их растопчем! Нет, все играют, все бьются, легко никого не возьмешь. Не знаю, может, это из-за того, что чемпионат проходит не летом, а зимой. Игроки не так хорошо готовы.



Из игроков Мбаппе могу отметить. Видно, что у парня большой потенциал.



Неймар, жаль, травму получил. Непонятно, успеет ли он восстановиться и усилить сборную Бразилии.



Месси старается, проводит последний чемпионат. Для многих звезд этот Кубок мира — последний. Роналду, Месси, Нойер, Мюллер… Теперь болельщикам нужны новые кумиры. Но их что-то не видно», — приводит слова Савичева «РБ Спорт».

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