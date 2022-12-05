«Судья — не шоумен». Генсек РФС — о комментировании судьями своих решений после матчей

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможной практике комментирования судьями своих решений после матчей.
«Мне неизвестно о такой практике в других топ-чемпионатах. Мое личное мнение — судья не шоумен. Ожидать от судьи каких-то комментариев и подробных разъяснений сразу после окончания матча я бы не стал. А получать сухие комментарии в духе: «Матч был сложный, я старался. Надо посмотреть, что скажет ЭСК, посмотреть повторы…» И вы на второй раз уже к нему не подойдете.
В любом случае, РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт, а для экспериментов у нас есть большое количество турниров в межсезонье.
Есть более важная вещь — ЭСК, которая довольно быстро дает комментарии и объясняет свои решения», — приводит слова Митрофанова Sport24.
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