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«Судья — не шоумен». Генсек РФС — о комментировании судьями своих решений после матчей

«Судья — не шоумен». Генсек РФС — о комментировании судьями своих решений после матчей
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможной практике комментирования судьями своих решений после матчей.

«Мне неизвестно о такой практике в других топ-чемпионатах. Мое личное мнение — судья не шоумен. Ожидать от судьи каких-то комментариев и подробных разъяснений сразу после окончания матча я бы не стал. А получать сухие комментарии в духе: «Матч был сложный, я старался. Надо посмотреть, что скажет ЭСК, посмотреть повторы…» И вы на второй раз уже к нему не подойдете.

В любом случае, РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт, а для экспериментов у нас есть большое количество турниров в межсезонье.

Есть более важная вещь — ЭСК, которая довольно быстро дает комментарии и объясняет свои решения», — приводит слова Митрофанова Sport24.

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