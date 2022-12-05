Борис Игнатьев: у Месси нет такой харизмы, как у Марадоны

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси с точки зрения мастерства и вклада в игру сборной Аргентины.



«И тот солист, и тот. Но похожего мало. Марадона разные забивал голы. По сложности и необходимости они такие же, как Месси забивает. Но у Марадоны были случаи, когда он обыгрывал по несколько человек подряд на большой дистанции и высокой скорости. Казалось, такого не было и не будет никогда. Он хорошо чувствовал мяч, дистанцию между собой, мячом и противником, отлично владел телом. Уникальный футболист. Их, конечно, надо сравнивать. Но, с другой стороны, очень сложно.



Марадона был понахальнее. Я вспоминаю, как на молодежном чемпионате мира в Токио мы играли в финале с Аргентиной. 1979 год. У меня было задание на последнем этапе — я ездил и смотрел все матчи с участием Марадоны. Он был фактически сам по себе. Не делал то, что делает команда. Разминался сам, выходил на разминку позднее остальных. И вот это его достоинство, особенность передавались на всех: на партнеров, соперников. Дальше он уже вырос в звезду.



Месси никогда не будет вести себя так, как Марадона. Он приземленный, уравновешенный, знающий себе цену. Никогда не превысит нормы дозволенного. Он не может показать своим видом: я же Месси! Нет. Это простой, доступный, рязанский парень, как говорится.



Рукой Месси не забьет на чемпионате мира. Или признается: я забил рукой. Для него в общественном пространстве имиджевая составляющая — не последнее дело», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».



3 декабря «альбиселесте» победили в матче 1/8 финала чемпионата мира Австралию 2:1, Месси забил свой первый гол в плей-офф турнира.



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