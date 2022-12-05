Жиру: после гола получил слишком много сообщений. Реакцию Анри узнаем в ближайшее время

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал свою игру, а также результат вчерашнего матча со сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира и своё физическое состояние.
«В тот момент я сразу подумал о своей семье и обо всех моих друзьях. Это что-то удивительное, особенно то, что я сделал это во время чемпионата мира.
Я очень рад команде, этот гол вывел нас на правильный путь, особенно после двойного-тройного момента Польши. В первом тайме у нас были ещё моменты, два гола мы смогли забить во второй половине. Я получил слишком много сообщений. Что касается Тьерри Анри, то я думаю, что мы узнаем его реакцию в ближайшие часы и дни. Я немного подмигнул ему, это огромная гордость – опередить его.
Надеюсь продолжать забивать много голов, чтобы пройти дальше в этом соревновании. Физически со мной всё хорошо, проблем нет», — приводит слова Анри RMC Sport.
Напомним, сборная Франции обыграла Польшу со счётом 3:0.
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