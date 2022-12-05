Хавьер Пасторе: Месси тащит сборную Аргентины, как Марадона

Бывший полузащитник «ПСЖ», «Ромы» и сборной Аргентины Хавьер Пасторе высказался об игре нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси.
«Месси делает то, что от него все ожидают. Против Австралии он показал зрелищную и полноценную игру. После того, как счёт стал 2:1, Лионель взял на себя ответственность за команду, начал искать мяч, обводить соперников и самостоятельно продвигаться к воротам. Мы все ожидаем от него такой футбол, потому что он лучший игрок в мире.
После победы на Кубке Америки Месси сбросил с себя груз, и сейчас все болельщики поддерживают его на 100%. Это пошло Лео на пользу, он демонстрирует это в каждой игре. Как и Марадона, он тащит сборную Аргентины», — приводит слова Пасторе официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с командой Нидероандов.
ЧЕ там на ЧМ. Фанаты Аргентины снова чума и споры по Месси
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