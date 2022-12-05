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Защитник сборной Польши Мэтти Кэш: горжусь этой командой и страной

Защитник сборной Польши Мэтти Кэш: горжусь этой командой и страной
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Защитник английской «Астон Виллы» и сборной Польши Мэтти Кэш высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира от сборной Франции. Поляки уступили соперникам со счётом 1:3.

«Так горжусь этой командой и страной. Какие потрясающие впечатления были последние пару недель. Спасибо всем за вашу поддержку», – написал Кэш в социальной сети.

На 44-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал своевременный пас в штрафную, Оливье Жиру оторвался от опекуна и пробил точно в дальний угол ворот — польский голкипер Войцех Щенсны не сумел справиться с ударом.

На 74-й минуте французы быстро перешли из обороны в атаку, Усман Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и спокойно уложил его в верхний угол ворот. В начале компенсированного времени Мбаппе оформил дубль.

На 90+9-й минуте поляк Роберт Левандовски забил единственный гол своей команды с пенальти.

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