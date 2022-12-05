Филип Фоден – самый молодой игрок с 1998 года с двумя голевыми пасами в плей-офф ЧМ

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден стал самым молодым игроком с 1998 года, которому удалось отдать минимум две голевые передачи в матчах плей-офф чемпионата мира.
Вчера, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором играли сборные Англии и Сенегала. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Англичане без особых проблем обыграли соперников со счётом 3:0.
В этой игре Фоден отметился дублем из голевых передач. Таким образом, он приблизился к достижению бразильского нападающего Роналдо, который стал самым молодым игроком с двумя ассистами в плей-офф ЧМ.
В 1998 году Роналдо в возрасте 21 года и 284 дней отдал две голевые передачи в плей-офф чемпионата мира.
С того момента Фоден считается самым молодым игроком, которому удалось заработать две годевые передачи в плей-офф чемпионата мира. Этого достижения он добился в возрасте 22 лет и 190 дней.
- 5 декабря 2022
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