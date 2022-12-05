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Луи ван Гал проигрывал на чемпионатах мира только сборной Аргентины

Луи ван Гал проигрывал на чемпионатах мира только сборной Аргентины
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал потерпел всего одно поражение на всех чемпионатах мира, которых участвовал.

Единственное поражение ван Гала – у руля сборной Нидерландов в матче со сборной Аргентины. В полуфинальной игре 2014 года аргентинцы не смогли одолеть команду ван Гала в основное время, но переиграли её в серии послематчевых пенальти. Это стало единственным поражением для ван Гала со сборной Нидерландов на чемпионатах мира. Всего он провёл 11 матчей, в которых девять раз победил, один раз сыграл вничью и всего раз уступил.

3 декабря сборная Аргентины встречалась с Австралией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Аргентина одержала победу со счётом 2:1. В 1/4 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.

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