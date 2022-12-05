Луи ван Гал проигрывал на чемпионатах мира только сборной Аргентины

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал потерпел всего одно поражение на всех чемпионатах мира, которых участвовал.
Единственное поражение ван Гала – у руля сборной Нидерландов в матче со сборной Аргентины. В полуфинальной игре 2014 года аргентинцы не смогли одолеть команду ван Гала в основное время, но переиграли её в серии послематчевых пенальти. Это стало единственным поражением для ван Гала со сборной Нидерландов на чемпионатах мира. Всего он провёл 11 матчей, в которых девять раз победил, один раз сыграл вничью и всего раз уступил.
3 декабря сборная Аргентины встречалась с Австралией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Аргентина одержала победу со счётом 2:1. В 1/4 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.
- 5 декабря 2022
-
07:09
-
07:00
-
06:42
-
06:40
-
06:29
-
06:09
-
05:56
-
05:55
-
05:49
-
05:47
-
05:37
-
05:25
-
05:21
-
04:57
-
04:24
-
04:15
-
04:06
-
03:58
-
03:52
-
03:52
-
03:33
-
03:21
-
03:02
-
02:56
-
02:54
-
02:52
-
02:39
-
02:12
-
01:26
-
01:08
-
00:54
-
00:45
-
00:35
-
00:30
-
00:23