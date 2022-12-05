Гендиректор «Ювентуса»: у нас нет никаких долгов перед Роналду

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене заявил, что у клуба нет никаких задолженностей перед португальским нападающим Криштиану Роналду, ранее выступавшим за итальянскую команду.

«Насколько мне известно, у нас нет долгов перед Роналду», – сказал функционер.



Также гендиректора «Ювентуса» попросили прокомментировать перехваченный телефонный звонок летом 2021 года, когда Арривабене говорил, что у клуба есть долги перед португальцем за период пандемии.



«Наверное, речь шла о зарплате, приостановленной во время пандемии и выплаченной потом», — приводит слова Арривабене Football Italia.

Ранее сообщалось о том, что туринский «Ювентус» по-прежнему не выплатил португальскому нападающему Криштиану Роналду часть зарплаты, которая полагалась футболисту во времена выступлений за итальянскую команду (2018–2021).

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