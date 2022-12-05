Гендиректор «Ювентуса»: у нас нет никаких долгов перед Роналду

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене заявил, что у клуба нет никаких задолженностей перед португальским нападающим Криштиану Роналду, ранее выступавшим за итальянскую команду.
«Насколько мне известно, у нас нет долгов перед Роналду», – сказал функционер.
Также гендиректора «Ювентуса» попросили прокомментировать перехваченный телефонный звонок летом 2021 года, когда Арривабене говорил, что у клуба есть долги перед португальцем за период пандемии.
«Наверное, речь шла о зарплате, приостановленной во время пандемии и выплаченной потом», — приводит слова Арривабене Football Italia.
Ранее сообщалось о том, что туринский «Ювентус» по-прежнему не выплатил португальскому нападающему Криштиану Роналду часть зарплаты, которая полагалась футболисту во времена выступлений за итальянскую команду (2018–2021).
Роналду потрогал Пепе за пятую точку
- 5 декабря 2022
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:44
-
09:42
-
09:36
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:17
-
08:53
-
08:50
-
08:46
-
08:30
-
08:24
-
07:20
-
07:09
-
07:00
-
06:42
-
06:40
-
06:29
-
06:09
-
05:56
-
05:55
-
05:49
-
05:47
-
05:37
-
05:25
-
05:21
-
04:57
-
04:24
-
04:15
-
04:06
-
03:58