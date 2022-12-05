Британский журналист: слухи об интересе «МЮ» к Мудрику преувеличены

Британский журналист Дин Джонс отрицает, что к вингеру «Шахтёра» Михаилу Мудрику есть интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что эта информация, по-видимому, заходит слишком далеко. Из-за того, что я знаю, не думаю, что в этом есть что-то серьёзное», — приводит слова Джонса Give me Sport.

Напомним, Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». Также он играл в академии «Днепра», а с 2016 года выступает за «Шахтёр». В нынешнем сезоне Мудрик в 18 матчах во всех турнирах забил десять голов и отдал восемь результативных передач.



Ранее сообщалось о том, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ряд других клубов. По сообщениям различных источников, потенциальный трансфер украинца оценивается в € 60 млн.

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