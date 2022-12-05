Владислав Ващук: Луческу пришёл — «Динамо» нету

Бывший футболист сборной Украины, киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук раскритиковал игру украинского клуба под руководством Мирчи Луческу.

«Я говорил и говорю, что Луческу пришёл — «Динамо» нету. Для меня Луческу не тренер «Динамо». Нет научной группы, которую собрал Валерий Васильевич Лобановский, подбор футболистов идёт из головы.



Футболисты, которых эксперты подбирают в течение 20 лет, не соответствуют динамовскому духу и игре. Раньше «Динамо» играло все матчи на победу. Сегодня они играют «авось как-то получится выиграть», — сказал Ващук в эфире You-Tube канала LB Live.

Напомним, «Динамо» заняло последнее место в группе Лиги Европы с «Фенербахче», «Ренном» и «АЕКом», проиграв пять матчей из шести. Команда набрала одно очко благодаря ничьей в 5-м туре с киприотами в Ларнаке.

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