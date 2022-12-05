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Гарри Кейн установил уникальное достижение на чемпионате мира

Гарри Кейн установил уникальное достижение на чемпионате мира
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал автором уникального достижения в истории чемпионатов мира, сообщает Opta.

Форвард англичан реализовал каждый из своих ударов в створ на чемпионате мира. Форвард семь раз ударил в створ ворот – столько же раз он и отличился. Это уникальное достижение, которое ещё никому никогда не покорялось.

Вчера, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Англии и Сенегала. Команды играли на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Встречу обслуживал главный арбитр Иван Бартон (Сальвадор). Сборная Англии одержала победу со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

Кейн был признан лучшим игроком этого матча. Он отметился голом в добавленное к первому тайму время.

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