Гарри Кейн установил уникальное достижение на чемпионате мира

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал автором уникального достижения в истории чемпионатов мира, сообщает Opta.



Форвард англичан реализовал каждый из своих ударов в створ на чемпионате мира. Форвард семь раз ударил в створ ворот – столько же раз он и отличился. Это уникальное достижение, которое ещё никому никогда не покорялось.



Вчера, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Англии и Сенегала. Команды играли на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Встречу обслуживал главный арбитр Иван Бартон (Сальвадор). Сборная Англии одержала победу со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.



Кейн был признан лучшим игроком этого матча. Он отметился голом в добавленное к первому тайму время.