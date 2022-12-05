Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дочь Пеле заявила, что футболист болен коронавирусом

Дочь Пеле заявила, что футболист болен коронавирусом
Комментарии

Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле Флавия рассказала о состоянии здоровья отца.

«Примерно три недели назад он заболел коронавирусом. Он сделал вакцинацию, все прививки, но из-за лечения от рака и химиотерапии его организм ослаб, он подхватил инфекцию в лёгких. Поэтому он в больнице, из-за инфекции в лёгких. В больнице он получает помощь, но не находится в реанимации. Он не находится в опасности. Когда человеку нездоровится, ему лучше быть в больнице.

В больнице говорят, что ему оказывают паллиативную помощь. Это не так. Верьте в людей. Мы не хотим, чтобы этот момент настал. Конечно, однажды это произойдёт, но сейчас не нужно паниковать и тревожиться, так как этого сейчас нет. У него нет боли, так как этот тип рака не приносит её.

Отец смотрел первую игру Бразилии на чемпионате мира в Катаре. Мы смотрели матч все вместе, было очень весело», — приводит слова дочери бывшего футболиста Globo Esporte.

Ранее появилась информация, что Пеле не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

Новость по теме
Гарри Кейн: Пеле вдохновляет нас. Мы все желаем ему здоровья
2
0
0
1
0
0
Поделиться
Теги Футбол Пеле •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Globo Esporte

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022