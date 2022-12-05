Дочь Пеле заявила, что футболист болен коронавирусом

Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле Флавия рассказала о состоянии здоровья отца.

«Примерно три недели назад он заболел коронавирусом. Он сделал вакцинацию, все прививки, но из-за лечения от рака и химиотерапии его организм ослаб, он подхватил инфекцию в лёгких. Поэтому он в больнице, из-за инфекции в лёгких. В больнице он получает помощь, но не находится в реанимации. Он не находится в опасности. Когда человеку нездоровится, ему лучше быть в больнице.

В больнице говорят, что ему оказывают паллиативную помощь. Это не так. Верьте в людей. Мы не хотим, чтобы этот момент настал. Конечно, однажды это произойдёт, но сейчас не нужно паниковать и тревожиться, так как этого сейчас нет. У него нет боли, так как этот тип рака не приносит её.

Отец смотрел первую игру Бразилии на чемпионате мира в Катаре. Мы смотрели матч все вместе, было очень весело», — приводит слова дочери бывшего футболиста Globo Esporte.

Ранее появилась информация, что Пеле не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.