Оливье Жиру описал взаимоотношения с Килианом Мбаппе. Ранее у футболистов был конфликт

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после матча 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1) высказался о взаимоотношениях с форвардом Килианом Мбаппе. 23-летний футболист отдал голевую передачу на 52-й гол Жиру в сборной Франции. Он стал лучшим бомбардиром команды за всю историю.

«Я немного разочарован тем, что не смог реализовать одну или две подачи Килиана в начале игры. Я очень хотел забить этот гол. Здорово, он отлично находит меня (своими передачами. — Прим. «Чемпионата»). Я только счастлив рядом с ним», — приводит слова Жиру beIN Sports.

Ранее сообщалось, что во время чемпионата Европы – 2020 у футболистов произошёл конфликт. Во время сентябрьских матчей (2022 года) Жиру всеми способами пытался наладить взаимоотношения с партнёром по команде.

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