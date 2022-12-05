Зарема Салихова назвала самый обидный несостоявшийся трансфер «Спартака»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала сорвавшийся переход Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» самым обидным несостоявшимся трансфером красно-белых. Также она подчеркнула, что трансфер Михи Мевли был осуществлён уже после смены руководства в «Спартаке».
«Болельщики критикуют трансфер Михи Мевли? Вопрос не ко мне. Наш последний трансфер — Антон Зиньковский.
Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам, — это Сергей Пиняев. Он не перешёл из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака». У нас с Павлом Андреевым прекрасные отношения, он самый грамотный футбольный функционер в России, который давно перерос статус агента», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».
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