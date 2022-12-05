Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после группового этапа

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил выступление главных фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре на групповом этапе.

«Аргентина вошла в восьмёрку лучших команд (вышла в четвертьфинал. — Прим. «Чемпионата»). Мы доказали, что являемся сильной футбольной страной, которая всегда входит в число лучших. Мы знали, что являемся одним из фаворитов, до приезда сюда. Мы должны были доказать это на поле. И, к счастью, мы продолжаем наш путь, делая небольшие шаги.

Конечно, мы видим, что происходит в других матчах чемпионата мира. Как я уже говорил перед стартом турнира, Бразилия играет очень хорошо. Сейчас она остаётся одним из фаворитов, несмотря на поражение от Камеруна. Также и Франция. Испания играет очень хорошо, несмотря на то что всё сложилось так, как сложилось. Но они вышли в плей-офф, чётко понимая, что делают, когда контролируют мяч на длительных отрезках матча», — приводит слова Месси Ole.

Франция вышла в четвертьфинал мундиаля в Катаре, где сыграет со сборной Англии. Бразилия сыграет с Южной Кореей на этапе 1/8 финала, Испания — с Марокко.

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