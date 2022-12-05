Президент Польского футбольного союза прокомментировал вылет сборной с ЧМ-2022
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Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша подвёл итоги чемпионата мира — 2022 для сборной Польши. Напомним, вчера, 4 декабря, поляки уступили Франции в матче 1/8 финала мундиаля со счётом 1:3.
«Чемпионат мира для нашей сборной окончен. Но мы заканчиваем его с высоко поднятой головой. У нас были свои шансы в матче с Францией, но чемпионы мира оказались просто сильнее. Выход из группы впервые за 36 лет — это успех! Спасибо тренеру, игрокам и нашим болельщикам", — написал Кулеша в своих соцсетях.
Напомним, сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира из группы с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой. ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является Франция.
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