Президент Польского футбольного союза прокомментировал вылет сборной с ЧМ-2022

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша подвёл итоги чемпионата мира — 2022 для сборной Польши. Напомним, вчера, 4 декабря, поляки уступили Франции в матче 1/8 финала мундиаля со счётом 1:3.

«Чемпионат мира для нашей сборной окончен. Но мы заканчиваем его с высоко поднятой головой. У нас были свои шансы в матче с Францией, но чемпионы мира оказались просто сильнее. Выход из группы впервые за 36 лет — это успех! Спасибо тренеру, игрокам и нашим болельщикам", — написал Кулеша в своих соцсетях.

Напомним, сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира из группы с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой. ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является Франция.