Китайская мафия использует последний ЧМ Месси для перепродажи билетов в пять раз дороже

Представители азиатских мафий перепродают билеты на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Нидерландов в пять раз раз дороже номинальной стоимости, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, китайская мафия использует тот факт, что мундиаль в Катаре с большой долей вероятности станет последним в карьере для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Перекупщики настаивают на том, что увидеть игру аргентинца вживую — это уникальный опыт, который стоит испробовать хотя бы раз в жизни каждому болельщику со всего мира.

Билет на четвертьфинал с участием Аргентины и Нидерландов предлагается купить по цене € 4,5 тыс., что превышает номинальную стоимость в пять раз. Также предлагаются премиум-пакеты стоимостью € 7,5 тыс.

Матч Аргентины и Нидерландов состоится 9 декабря, начало матча – в 22:00 по московскому времени.

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