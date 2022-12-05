Фото: Щенсны успокаивает плачущего сына после поражения Польши от Франции на ЧМ-2022

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны, защищавший ворота национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира с Францией (1:3), после встречи был вынужден успокаивать своего сына, который расплакался от результата игры.

Напомним, сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы, где выступали Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия. Отметим, что мексиканцы и поляки набрали одинаковое количество очков (4), но Польша вышла в следующую стадию из-за лучших дополнительных показателей.

В 1/8 финала Польша играла со сборной Франции, являющейся действующим победителем чемпионата мира. Единственный гол в команде Чеслава Михневича забил Роберт Левандовски, реализовавший пенальти на 90+9-й минуте.

Истребители сопровождали сборную Польши на ЧМ-2022. Видеоролик: