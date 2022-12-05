СМИ: Винисиус поручил юристам разорвать контракт с Nike. Ему не выдали новые бутсы
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор попросил своих юристов сделать всё, чтобы разорвать контракт с производителем экипировки Nike, действующий до 2028 года. Об этом сообщает O Globo.
По сведениям источника, 22-летний Винисиус вынужден играть в бутсах старой коллекции, так как производитель не предоставил ему новые модели. Кроме того, форвард был исключён из некоторых рекламных мероприятий компании.
Попытки первых судебных разбирательств были предприняты в первой половине 2022 года, когда Винисиус играл в старых бутсах на последних стадиях плей-офф Лиги чемпионов. Nike — один из 12 спонсоров Винисиуса Жуниора.
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса, сентябрь 2022. Видеоролик:
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