СМИ: Винисиус поручил юристам разорвать контракт с Nike. Ему не выдали новые бутсы

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор попросил своих юристов сделать всё, чтобы разорвать контракт с производителем экипировки Nike, действующий до 2028 года. Об этом сообщает O Globo.

По сведениям источника, 22-летний Винисиус вынужден играть в бутсах старой коллекции, так как производитель не предоставил ему новые модели. Кроме того, форвард был исключён из некоторых рекламных мероприятий компании.

Попытки первых судебных разбирательств были предприняты в первой половине 2022 года, когда Винисиус играл в старых бутсах на последних стадиях плей-офф Лиги чемпионов. Nike — один из 12 спонсоров Винисиуса Жуниора.

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