«Они должны нас бояться». Марокканец Хакими — о матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.
«Сборная Испании входит в топ-5 команд по силе на этом турнире. Нам предстоит матч с ними, но мы уверены в себе. Мы постараемся сыграть в нашу игру и победить.
Футболисты Марокко делают свою работу. Мы заняли первое место в группе, думаю, что уже заслужили немного уважения. Уверен, что Испания это понимает и они должны нас немного бояться. Правда, они должны бояться нас», — приводит слова Хакими Marca.
Матч между сборными Марокко и Испании состоится завтра, 6 декабря. Начало – в 18:00 мск. Победитель этой пары встретится в четвертьфинале с победителем пары Португалия — Швейцария.
Беспорядки в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией. Видеоролик:
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