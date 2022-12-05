«Они должны нас бояться». Марокканец Хакими — о матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

«Сборная Испании входит в топ-5 команд по силе на этом турнире. Нам предстоит матч с ними, но мы уверены в себе. Мы постараемся сыграть в нашу игру и победить.

Футболисты Марокко делают свою работу. Мы заняли первое место в группе, думаю, что уже заслужили немного уважения. Уверен, что Испания это понимает и они должны нас немного бояться. Правда, они должны бояться нас», — приводит слова Хакими Marca.

Матч между сборными Марокко и Испании состоится завтра, 6 декабря. Начало – в 18:00 мск. Победитель этой пары встретится в четвертьфинале с победителем пары Португалия — Швейцария.

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