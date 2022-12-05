«Ну, что, футболистики, отдыхаете?» Карпин обратился к игрокам «Ростова» из отпуска

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к футболистам команды во время отпуска в середине сезона.
«Ну, что, футболистики, как дела у вас там? Отдыхаете? Ну ладно, давайте, нормально все отдыхайте. Только особо не пьём и не жрём, так что повнимательнее», — сказал Карпин в видео в официальном телеграм-канале «Ростова».
Отпуск в середине сезона связан с предусмотренной в календаре Российской Премьер-Лиги зимней паузой и проходящим в Катаре чемпионатом мира по футболу.
«Ростов» ушёл на перерыв на третьем месте в таблице, набрав 35 очков после 17 туров. Команда Валерия Карпина отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков, от идущего вторым «Спартака» — на одно. Ближайшие преследователи «Ростова» – ЦСКА и «Динамо» – набрали на шесть баллов меньше.
- 5 декабря 2022
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