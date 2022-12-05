Bild: «Манчестер Юнайтед» определился с новым основным вратарём. Это швейцарец Ян Зоммер

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер в зимнее или летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб рассматривает 33-летнего футболиста на позицию основного вратаря в команде. Об этом сообщает Bild.

Зоммер стал игроком «Боруссии» летом 2014 года, перейдя из «Базеля». В составе немецкой команды вратарь в 15 матчах нынешнего сезона пропустил 19 голов и четырежды сыграл «на ноль». Сейчас Зоммер находится в расположении сборной Швейцарии, которая в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с Португалией. Ян пропустил матч последнего тура группового этапа с Сербией (3:2) из-за простуды, его в воротах заменил Грегор Кобель.

Сейчас первым номером в составе «Манчестер Юнайтед» является Давид де Хеа. Контракт испанского вратаря, как и контракт Зоммера с «Боруссией», истекает в конце сезона.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: