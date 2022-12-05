Bild: «Манчестер Юнайтед» определился с новым основным вратарём. Это швейцарец Ян Зоммер

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер в зимнее или летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб рассматривает 33-летнего футболиста на позицию основного вратаря в команде. Об этом сообщает Bild.
Зоммер стал игроком «Боруссии» летом 2014 года, перейдя из «Базеля». В составе немецкой команды вратарь в 15 матчах нынешнего сезона пропустил 19 голов и четырежды сыграл «на ноль». Сейчас Зоммер находится в расположении сборной Швейцарии, которая в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с Португалией. Ян пропустил матч последнего тура группового этапа с Сербией (3:2) из-за простуды, его в воротах заменил Грегор Кобель.
Сейчас первым номером в составе «Манчестер Юнайтед» является Давид де Хеа. Контракт испанского вратаря, как и контракт Зоммера с «Боруссией», истекает в конце сезона.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 5 декабря 2022
-
13:15
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:56
-
12:43
-
12:19
-
12:11
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:39
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:06
-
11:01
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:44
-
09:42
-
09:36
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:17