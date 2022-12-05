Родившийся в Мадриде Ашраф Хакими рассказал, почему отказался играть за сборную Испании

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими, который родился в Мадриде в семье марокканских эмигрантов, объяснил, почему отказался представлять на международном уровне сборную Испании.

«Да, на юношеском уровне были моменты. Были контакты, я также был в расположении сборной Испании, чтобы попробовать себя. Я пробыл в Лас-Росасе пару дней и понял, что это не то место для меня, я не чувствовал себя как дома. Я отказался из-за своих чувств, тут не было того, что я привык видеть дома, того, что является частью марокканской культуры. Я хотел играть за Марокко», — приводит слова Хакими Marca.

Хакими с 2006 по 2020 год находился в структуре мадридского «Реала». Сейчас марокканец представляет французский «ПСЖ».

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