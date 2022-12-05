Родившийся в Мадриде Ашраф Хакими рассказал, почему отказался играть за сборную Испании
Поделиться
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими, который родился в Мадриде в семье марокканских эмигрантов, объяснил, почему отказался представлять на международном уровне сборную Испании.
«Да, на юношеском уровне были моменты. Были контакты, я также был в расположении сборной Испании, чтобы попробовать себя. Я пробыл в Лас-Росасе пару дней и понял, что это не то место для меня, я не чувствовал себя как дома. Я отказался из-за своих чувств, тут не было того, что я привык видеть дома, того, что является частью марокканской культуры. Я хотел играть за Марокко», — приводит слова Хакими Marca.
Хакими с 2006 по 2020 год находился в структуре мадридского «Реала». Сейчас марокканец представляет французский «ПСЖ».
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
13:15
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:56
-
12:43
-
12:19
-
12:11
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:39
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:06
-
11:01
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:44
-
09:42
-
09:36
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:17
Партнерский контент