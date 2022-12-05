Аленичев: «Спартак» может стать чемпионом, если бразильцы «Зенита» не вернутся из отпуска

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в сравнении с петербургским «Зенитом».

«Может ли «Спартак» со своим составом претендовать на чемпионство? На чемпионство претендовать будет только «Зенит». Если только сейчас, в декабре, пять бразильцев «Зенита» уедут в отпуск и не вернутся, у «Спартака» будет огромный шанс стать чемпионом. А так исключено», — приводит слова Аленичева «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть очков после 17 туров. За петербургский клуб выступают семь бразильских игроков: вратарь Иван Куарежма, защитники Родригао и Дуглас Сантос, полузащитники Вендел, Густаво Мантуан и Клаудиньо, нападающий Малком.