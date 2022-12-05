Дмитрий Аленичев назвал лучших игроков и тренеров РПЛ в 2022 году

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал игроков и тренеров, которых считает лучшими в Российской Премьер-Лиге 2022 года.
«Кого бы назвал лучшим игроком и тренером 2022 года в РПЛ? Мне нравится, как провёл осеннюю часть Промес. И выделил бы ещё Барриоса. Конечно, то, что они сейчас устроили (драка в матче Кубка России. — Прим. «Чемпионата»), не красит ни Промеса, ни Барриоса. Что касается тренеров, Абаскаль хорошо работает — результаты и игра говорят сами за себя. И выделил бы тренера «Оренбурга» Личку — мне нравится, как играет команда. Когда раньше приезжал в Оренбург, понимал, что моя команда столкнётся с трудностями — соперник будет «ставить автобус». Случались игры неинтересные, скучные, с минимальным количеством голов. Сейчас всё совсем не так, «Оренбург» показывает очень атакующий футбол», — приводит слова Аленичева «РБ Спорт».
Нападающий «Спартака» Квинси Промес в текущем сезоне сыграл 16 матчей в РПЛ, в которых забил 14 голов и сделал шесть голевых передач. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос забил один гол и сделал две передачи в 17 матчах.
«Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает второе место после 17 туров, набрав 36 очков. «Оренбург» Марцела Лички идёт на седьмой строчке таблицы РПЛ, имея в активе 25 очков.
- 5 декабря 2022
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