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«Челси» нацелился на одного из лидеров «Интера»

«Челси» нацелился на одного из лидеров «Интера»
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 25-летнего итальянца заинтересован лондонский «Челси», информирует Calciomercatoweb.

Согласно сведениям источника, руководство синих всерьёз рассматривает вариант подписания Бареллы, ведь следующим летом «Челси» с большой долей вероятности останется без Жоржиньо и Н'Голо Канте. Лондонцы хотят усилить свою центральную линию.

Отмечается, что «Интер» хочет выручить за Бареллу порядка € 80 млн, однако «Челси» попытается включить в сделку Ромелу Лукаку. Сейчас бельгиец на правах аренды выступает за «Интер», миланцы рассматривают возможность его выкупа.

Напомним, Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за миланцев 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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