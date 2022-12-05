Польский журналист: Россия на этом ЧМ не оказалась бы выше нашей сборной

Журналист польского еженедельника Piłka Nożna Ярослав Томчик считает, что сборная России на чемпионате мира в Катаре не смогла бы оказаться выше сборной Польши.

«Россия на этом ЧМ точно бы не оказалась выше Польши. Может быть, вышла бы из группы. Но, играя, как мы, вероятно, нет. На чемпионате мира в России с Черчесовым вы играли дома, а ещё с такими слабыми командами, как Саудовская Аравия и Египет. Да, потом была Испания, и это очень хороший результат. Но потом стало хуже. Нельзя сказать, что у сборной России есть потенциал», – сказал Томчик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, в марте 2022 года сборные России и Польши должны были играть в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира. Однако из-за отстранения России Польша автоматически прошла в финал, где победила Швецию. На самом мундиале подопечные Чеслава Михневича дошли до 1/8 финала, где проиграли Франции (1:3).

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ТОМЧИКА «ЧЕМПИОНАТУ» ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ