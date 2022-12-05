Польский журналист: я бы не сказал, что наша сборная несправедливо вышла из группы на ЧМ

Журналист польского издания Piłka Nożna Ярослав Томчик считает, что сборная Польши по праву вышла из группы на чемпионате мира в Катаре.

«Я знаю нашу команду. Ждать от неё, что она будет играть лучше, – просто не понимать футбол. То, что мы вышли из группы, что команда сыграла в 1/8 финала, – это максимум, которого она могла достичь. Мы не были лучше Мексики, но хорошо играли в защите, бились на результат. Это не нравилось болельщикам, не нравилось журналистам – не только в Польше, а по всему миру. Но в спорте результат важнее всего.



Я бы не сказал, что мы вышли из группы несправедливо. Почему несправедливо? Мы набрали четыре очка, по разнице мячей были лучше. Провели неплохой, даже хороший матч с Саудовской Аравией, которая обыграла Аргентину. С Мексикой сыграли вничью – и пошли дальше. Я понимаю, что наша игра не нравилась: мы играли только в защите, показывали «антифутбол». Мне также не нравился Уэльс – они играли в похожем с нами стиле. Но я согласен с нашим тренером: кто на этом турнире не играл в защите – уже смотрит чемпионат мира дома. Уехали Германия, Бельгия, Уругвай, а Польша – вышла. Для такой сборной на таком уровне – успех. Я считаю, что Польша в мире занимает 20-е место, может, даже 25-е, а мы в итоге попали в число 16 лучших. Из Европы в этом списке оказалось только восемь команд, хотя среди европейских сборных Польша где-то на 12–15-м месте», — сказал Томчик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Сборная Польши играла в одной группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией. Поляки и мексиканцы набрали одинаковое количество очков, но Польша вышла в 1/8 финала благодаря лучшим дополнительных показателей.

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Болельщики Саудовской Аравии перед матчем с Польшей. Видеоролик: