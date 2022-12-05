В сборной Бельгии возник конфликт из-за интервью Де Брёйне

Во время группового этапа чемпионата мира — 2022 в сборной Бельгии произошёл конфликт. Причина недопонимания между футболистами — интервью Кевина Де Брёйне, в котором полузащитник сказал, что у бельгийцев нет шансов выиграть ЧМ, потому что игроки команды уже «слишком стары».
Как информирует The Athletic, такие слова Де Брёйне зацепили партнёров по сборной. Так, например, после матча с Марокко, в котором Бельгия не смогла забить (0:2), 35-летний Ян Вертонген иронично сказал: «Видимо, линия нападения у нас слишком стара». Де Брёйне, в свою очередь, считает, что его слова из интервью вырвали из контекста.
Отмечается, что в раздевалке сборной Бельгии во время ЧМ-2022 произошло несколько конфликтов, которые едва не дошли до драки. Кевин Де Брёйне после интервью, которое не понравилось партнёрам по сборной, чувствовал себя отшельником вплоть до вылета команды с мундиаля.
- 5 декабря 2022
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