Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» после чемпионата мира

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру продлит контракт с итальянским клубом по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Как сообщает итальянский журналист, французский форвард хочет продлить свой контракт с «Миланом», а все документы будут подписаны в ближайшее время. Жиру сосредоточен на чемпионате мира в Катаре, но будет счастлив остаться в итальянской команде.
36-летний француз стал игроком «Милана» в 2021 году. Вместе с командой он стал чемпионом Италии в 2022 году. Всего за «Милан» Жиру сыграл 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал девять голевых передач. На чемпионате мира 2022 года Жиру забил три гола в трёх матчах. Сборная Франции вышла в четвертьфинал, где сыграет с Англией.
Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира
- 5 декабря 2022
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