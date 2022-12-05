Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» после чемпионата мира

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру продлит контракт с итальянским клубом по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Как сообщает итальянский журналист, французский форвард хочет продлить свой контракт с «Миланом», а все документы будут подписаны в ближайшее время. Жиру сосредоточен на чемпионате мира в Катаре, но будет счастлив остаться в итальянской команде.

36-летний француз стал игроком «Милана» в 2021 году. Вместе с командой он стал чемпионом Италии в 2022 году. Всего за «Милан» Жиру сыграл 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал девять голевых передач. На чемпионате мира 2022 года Жиру забил три гола в трёх матчах. Сборная Франции вышла в четвертьфинал, где сыграет с Англией.

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