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«Россию всё равно бы выкинули». Польский журналист — о нежелании играть отборочный матч ЧМ

«Россию всё равно бы выкинули». Польский журналист — о нежелании играть отборочный матч ЧМ
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Журналист польского издания Piłka Nożna Ярослав Томчик высказался о нежелании сборной Польши играть стыковой матч ЧМ-2022 с Россией в марте 2022 года.

«Вы могли в плей-офф попасть и на любую другую команду. Но, мне кажется, на кого бы вы ни попали – Россию бы всё равно выкинули с турнира. Это было решение ФИФА, а не федерации Польши.

Да, мы начали первыми, потому что это был наш соперник. Но Чехия и Швеция тоже сказали, что не будут с вами играть. Я не хочу обсуждать политику. Даже Босния и Герцеговина отказалась играть с вами. Никому не нравится, что началось на Украине. В XXI веке люди между собой должны разговаривать. Всё можно решить дипломатическим путём», – сказал Томчик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Томчиком «Чемпионату» читайте здесь:

«Россию бы всё равно выкинули с ЧМ». Интервью с польским журналистом «Россию бы всё равно выкинули с ЧМ». Интервью с польским журналистом

Истребители сопровождают сборную Польши на ЧМ-2022. Видеоролик:

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