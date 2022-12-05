«Россию всё равно бы выкинули». Польский журналист — о нежелании играть отборочный матч ЧМ

Журналист польского издания Piłka Nożna Ярослав Томчик высказался о нежелании сборной Польши играть стыковой матч ЧМ-2022 с Россией в марте 2022 года.

«Вы могли в плей-офф попасть и на любую другую команду. Но, мне кажется, на кого бы вы ни попали – Россию бы всё равно выкинули с турнира. Это было решение ФИФА, а не федерации Польши.



Да, мы начали первыми, потому что это был наш соперник. Но Чехия и Швеция тоже сказали, что не будут с вами играть. Я не хочу обсуждать политику. Даже Босния и Герцеговина отказалась играть с вами. Никому не нравится, что началось на Украине. В XXI веке люди между собой должны разговаривать. Всё можно решить дипломатическим путём», – сказал Томчик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Томчиком «Чемпионату» читайте здесь:

Истребители сопровождают сборную Польши на ЧМ-2022. Видеоролик: