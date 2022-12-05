Кавазашвили: Мбаппе — особенный. Если продолжит так играть, Франция выйдет в финал ЧМ-2022

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру Килиана Мбаппе на чемпионате мира в Катаре. По его мнению, если нападающий продолжит так играть, то Франция доберётся до финала мундиаля.

«Думаю, Франция сильнее Англии по своему составу и игре – размашистой и техничной. У них коллективно твёрдая игра, есть не очень заметный полузащитник, который выполняет роль шикарного дирижёра, – Гризманн. Вместе с Мбаппе эти два футболиста — особенные. Гризманн вроде не очень заметен, но всегда активный участник в голевых или опасных моментах. После его передач начинается угроза воротам.



Мбаппе уже сейчас знаменит в мировом футболе, а если так же будет продолжать играть на чемпионате мира, французы будут в финале. Думаю, тогда его признают лучшим футболистом мира», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.