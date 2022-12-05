«Самое большое испытание». Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Францией в 1/4 ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от предстоящего матча с Францией в четвертьфинале чемпионата мира.

«Cборная Франции станет для нас самым большим испытанием. Они обладатели титула, чемпионы мира и обладают невероятным количеством индивидуальных талантов. Это будет невероятный матч, к которому нужно готовиться, это наша задача.

Что касается Килиана Мбаппе, то он игрок мирового уровня. Он уже показывал качественные выступления на других турнирах подобного уровня. Но я думаю, что Антуан Гризманн тоже феноменальный футболист. Мы очень хорошо знаем Оливье Жиру. В полузащите есть молодые игроки, которые творят невероятные вещи. Если внимательно посмотреть на Францию, в каждой линии есть талант. Это большое испытание для нас», — приводит слова Саутгейта L'Equipe.

Болельщики Англии и Уэльса подрались с использованием стульев. Видеоролик: