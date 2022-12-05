«Зенит» пожелал Ловрену удачи в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Пресс-служба «Зенита» пожелала удачи защитнику сине-бело-голубых Деяну Ловрену, которому в составе сборной Хорватии сегодня предстоит сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Японией.
«Сегодня Деян Ловрен и сборная Хорватии сразятся с Японией в 1/8 финала чемпионата мира. Удачи, Деян!» — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.
Напомним, в Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 44 325 зрителей, состоится игра между сборными Японии и Хорватии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Хорватии заняла второе место в группе F. Со счётом 0:0 закончились матч 1-го тура с Марокко и матч последнего тура с Бельгией. В игре с Канадой хорваты одержали победу со счётом 4:1.
Сборная Японии заняла первое место в группе Е, набрав шесть очков. Японцы обыграли Германию (2:1), проиграли Коста-Рике (0:1), а в последнем туре победили испанцев (2:1).
- 5 декабря 2022
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