Переход Роналду в «Аль-Насср» будет завершён в ближайшие дни
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подпишет контракт с футбольным клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии в ближайшие дни, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, контракт португальца будет подписан на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон, включая доходы от рекламы. Таким образом, за время пребывания в саудовском клубе Роналду заработает около € 500 млн.
«Аль-Насср» выиграл борьбу за Роналду у «Аль-Хиляля» и европейских клубов. 37-летний португалец ждал каких-либо шагов от европейских клубов, но так и не получил официальных предложений.
Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед», бывший клуб Роналду, расторг с ним контракт после скандального интервью нападающего журналисту Пирсу Моргану.
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