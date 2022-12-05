Луис Энрике покинет сборную Испании после ЧМ. Марселино — главный кандидат на замену

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинет свой пост по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Marca.

По информации источника, руководство испанской сборной уже определилось с преемником Энрике на посту главного тренера. Фаворитом является Марселино Тораль, который ранее работал в «Севилье», «Валенсии», «Вильярреале» и «Атлетике» (Бильбао).

Энрике работает со сборной Испании с 2019 года. Под его руководством испанская команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года. На чемпионате мира в Катаре сборная Испании смогла квалифицироваться в плей-офф, выйдя со второго места из группы с Японией, Германией и Коста-Рикой. В 1/8 финала подопечные Энрике сыграют против Марокко.

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