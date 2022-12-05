Чанов назвал вратаря, который разочаровал его на ЧМ-2022

Бывший вратарь московского ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, кто из вратарей разочаровал его на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Так, главным разочарованием для Чанова стал бельгиец Тибо Куртуа.

«На чемпионате мира вырисовывалась вратарская игра – было много требований игры ногами. Даже конфликты с тренерами были из-за этого. Я бы выделил англичанина Пикфорда.

Для меня разочарованием стал Куртуа. Я был в нём уверен на 200%. Ведь он до этого был признан лучшим вратарём, но что-то не пошло. Первый матч был в порядке, но дальше с нервишками не совладал. Казалось бы, у него такой класс, но он вдруг совершал такие ошибки», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, сборная Бельгии не смогла выйти из группы на ЧМ-2022. Бельгийцы заняли третье место в квартете с Канадой, Марокко и Хорватией.