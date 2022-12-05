Зико: Неймар, Роналду и Месси могут решить исход матча в любой момент

Бывший бразильский футболист и тренер Зико сравнил своего соотечественника Неймара с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси и форвардом Португалии Криштиану Роналду.

«У игроков сборной Бразилии больше нет зависимости от Неймара, когда он на поле. Она проявляется, когда его нет. Когда он на поле, все обращают внимание на него, что открывает возможности для его партнёров по команде. Когда Неймара нет, каждому игроку приходится находить другой способ выиграть матч. Люди думают, что в этом нет никакой разницы, но это не так.

Бразилия может выиграть чемпионат мира в Катаре, даже если Неймар не будет играть или будет не в лучшей своей форме. Сборная в состоянии обыграть Южную Корею и без Неймара, но для него будет хорошо сыграть. Он как вишенка на торте. Он был в великолепной физической форме до старта чемпионата мира.

Когда вы видите Криштиану Роналду и Месси, игроков, которые обладают таким же влиянием, как и Неймар, вы понимаете, что неважно, играют они плохо или хорошо, они могут решить исход матча в любой момент, могут сами огорчать соперников, а могут создавать пространство для товарищей по команде. Поэтому Неймар чрезвычайно важен для сборной Бразилии», — приводит слова Зико официальный сайт ФИФА.

Неймар получил травму в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Сербии (2:0). Роналду забил один гол за сборную Португалии в трёх матчах. Месси забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырёх матчах.

Бразилия сыграет с Южной Кореей сегодня, 5 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира. Начало матча – в 22:00 мск.

Фейковый Неймар гуляет по Дохе: