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Ресторан в центре Москвы покажет все матчи плей-офф ЧМ-2022

Ресторан в центре Москвы покажет все матчи плей-офф ЧМ-2022
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Ресторан Dacha (Новый Арбат, д. 28) организует специальные показы всех матчей плей-офф чемпионата мира по футболу – 2022. Во время трансляций любой болельщик по промокоду «Dacha Championat» может получить подарок от ресторана – бокал фирменного напитка. Для гостей также предусмотрены розыгрыши депозитов, подарочных наборов и других ценных призов.

Для комфортного просмотра в ресторане расположены два экрана, большой зал и vip-комната. Бронировать столы можно на сайте или по телефону +7 (495) 191-28-88.

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