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«Заткнитесь!» Арбитр жёстко отреагировал на апелляции игроков Сенегала по поводу пенальти

«Заткнитесь!» Арбитр жёстко отреагировал на апелляции игроков Сенегала по поводу пенальти
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Сальвадорский арбитр Иван Бартон достаточно жёстко ответил игрокам сборной Сенегала на апелляции по поводу возможного пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Англией (0:3).

В одном из эпизодов мяч задел руку английского защитника Джона Стоунза. Сенегальцы стали эмоционально требовать у арбитра пенальти, на что Иван Бартон ответил им: «Заткнитесь!» Так совпало, что именно в момент жёсткого ответа футболистам из Сенегала в телеэфире транслировали крупный план арбитра. Ролики с этим эпизодом стали вирусными в зарубежных соцсетях.

Напомним, вчера, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором играли сборные Англии и Сенегала. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра завершилась разгромной победой европейской сборной со счётом 3:0.

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