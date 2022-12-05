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Антон Швец продлил контракт с «Ахматом»

Антон Швец продлил контракт с «Ахматом»
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Опорный полузащитник Антон Швец продлил контракт с грозненским «Ахматом». Стороны подписали новое соглашение сроком на три года.

«Поздравляем Антона, желаем удачи и побед!» — написала пресс-служба «Ахмата» в клубном телеграм-канале.

Напомним, футболист выступает за «Ахмат» с лета 2017 года. В сезоне-2022/2023 Антон Швец провёл за грозненскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Ахмат» набрал 26 очков в 17 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сейчас в чемпионате России зимняя пауза. Следующий матч «Ахмата» в РПЛ запланирован на 5 марта 2023 года. Соперником грозненцев в первой игре после зимнего перерыва станет «Оренбург».

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