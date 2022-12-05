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Главный тренер Испании Луис Энрике: Марокко — лучшая команда на этом чемпионате мира

Главный тренер Испании Луис Энрике: Марокко — лучшая команда на этом чемпионате мира
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал предстоящую встречу с Марокко в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

«Мы не собираемся менять нашу идею футбола. Но это также не значит, что мы должны доминировать все 90 минут, потому что мы играем со сборными, игроками и тренерами высочайшего уровня. Я очень хорошо отношусь к своему подбору игроков. С ними мы провели хороший разговор, и у каждого мы видим большое желание достичь цели. Мы уже на стадии плей-офф, а это всегда создаёт больше напряжения, но я смотрю на будущее с оптимизмом.

Марокко — отличная команда, и с точки зрения мотивации у нас всё в порядке. Если мы будем придерживаться своего стиля на этом чемпионате мира, то достигнем заметного максимума, за исключением 10 минут матча с Японией. Я очень мотивирован и убеждён, что мы сможем добиться хорошего результата. Марокко — лучшая команда на этом чемпионате. Если кто-то и смотрит свысока на них, то это точно не сборная Испании», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Матч между сборными Испании и Марокко состоится завтра, 6 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.

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Марокко — Испания. Луис Энрике ошибся Марокко — Испания. Луис Энрике ошибся
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