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Защитник сборной Польши Кэш рассказал, какой игрок сможет остановить Килиана Мбаппе

Защитник сборной Польши Кэш рассказал, какой игрок сможет остановить Килиана Мбаппе
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Защитник сборной Польши Мэтти Кэш заявил, что форвард команды Франции Килиан Мбаппе является самым сильным игроком, против которого ему приходилось выступать, а также назвал футболиста, способного остановить француза. В 1/8 финала чемпионата мира – 2022 поляки уступили Франции со счётом 1:3.

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«Раньше я бы сказал, что Рахим Стерлинг был моим самым сильным противником. Когда я играл с «Манчестер Сити», он был великолепен. Стерлинг быстрый, но я думаю, что Мбаппе наэлектризован. Он самый быстрый.

Кайл Уолкер обладает такой же скоростью, что и Мбаппе. Он лучший правый защитник Англии, он гораздо опытнее меня. Ему не нужны мои советы. Так что если кто и остановит француза, так это Уолкер», — приводит слова Кэша Daily Mail.

Сборные Англии и Франции встретятся в четвертьфинале чемпионата мира 10 декабря (22:00 мск).

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