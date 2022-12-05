Защитник сборной Польши Кэш рассказал, какой игрок сможет остановить Килиана Мбаппе

Защитник сборной Польши Мэтти Кэш заявил, что форвард команды Франции Килиан Мбаппе является самым сильным игроком, против которого ему приходилось выступать, а также назвал футболиста, способного остановить француза. В 1/8 финала чемпионата мира – 2022 поляки уступили Франции со счётом 1:3.
«Раньше я бы сказал, что Рахим Стерлинг был моим самым сильным противником. Когда я играл с «Манчестер Сити», он был великолепен. Стерлинг быстрый, но я думаю, что Мбаппе наэлектризован. Он самый быстрый.
Кайл Уолкер обладает такой же скоростью, что и Мбаппе. Он лучший правый защитник Англии, он гораздо опытнее меня. Ему не нужны мои советы. Так что если кто и остановит француза, так это Уолкер», — приводит слова Кэша Daily Mail.
Сборные Англии и Франции встретятся в четвертьфинале чемпионата мира 10 декабря (22:00 мск).
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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